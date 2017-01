Recensioni dvd

Disponibile via 20th Century Fox il primo trailer italiano di Alien: Covenant di Ridley Scott. Il film serve sia come sequel di Prometheus che come prequel dell'Alien originale. Alien: Covenant segna un ritorno al franchise di Alien lanciato da Ridley Scott con l'Alien originale nel 1979 e diventato, con il suo mix di horror....Continua 20th Century Fox ha reso disponibile un nuovo trailer internazionale di War for the Planet of the Apes, terzo capitolo della serie reboot basato sull'iconica saga sci-fi Il pianeta delle scimmie. Questo nuovo trailer è molto più breve rispetto al primo e utilizza anche molte delle sequenza già viste, ma l'intro con Woody....Continua Abbiamo deciso di farvi fare un tuffo nel passato fino ai mitici anni '80 che per il genere horror sono stati un periodo d'oro. E' proprio ai fi....continua

I film in anteprima....

Collateral Beauty (Drammatico) Nelle sale dal 04 Gennaio 2017....

Howard (Will Smith) è un pubblicitario di successo che, insieme a Whit (Edward Norton), Claire (Kate Winslet) e Simon (Michael Pena), ha fondato una grossa agenzia operante nel settore. Collateral Beauty parte alla carica con questo discorso motivazionale, che ci parla di come il team sia importante, la base di ogni degno traguardo. Tre anni dopo il mondo di Howard però si capovolge: la perdita della figlia lo ha stravolto a tal punto che ha perso interesse per tutto, specie per la bella realtà che ha fondato. Scrive lettere alla Morte, all’Amore....Continua

Assassin's Creed (Azione) Nelle sale dal 04 Gennaio 2017....

Squadra che vince non si cambia, avranno pensato in casa 20th Century Fox quando hanno deciso di portare in sala Assassin's Creed, pseudo trasposizione cinematografica dell'omonima serie videoludica che solo in Italia ha venduto quasi 4 milioni di pezzi. Un anno dopo Macbeth, infatti, il regista Justin Kurzel ha ritrovato Michael Fassbender e Marion Cotillard negli abiti dei due protagonisti, oltre al compositore Jed Kurzel, allo sceneggiatore Michael Lesslie e al direttore della fotografia Adam Arkapaw. Aggiunti 125 milioni di dollari....Continua

Arrival (Fantascienza) Nelle sale dal 19 Gennaio 2017....

In cielo appaiono delle strane piattaforme la cui provenienza è ignota. Immobili, sospese in aria, non si ha idea di quali siano le loro intenzioni. Ecco, in termini narrativi Arrival fa leva su una semplice domanda: quali sono le vostre intenzioni? Non come avviene grossomodo con tutti i film incentrati sul contatto uomo-alieni, bensì letteralmente: la seconda persona plurale presuppone infatti lo stabilire una comunicazione. Il film di Denis Villeneuve riprende infatti stilemi della fantascienza classica, senza "inventare nulla" come si diceva....Continua

Creepy (Thriller) Inedito....

Takakura Koichi, un detective che ha lasciato il lavoro dopo un evento traumatico per dedicarsi all’insegnamento, si trasferisce con sua moglie Yasuko in una nuova casa dove la donna comincia a tentare di allacciare i contatti con il vicinato. Tra questi c’è Nishino, un uomo dai comportamenti bizzarri, il quale attira subito il sospetto del detective… Koichi Takakura è un detective che ha rinunciato al proprio lavoro a causa di una situazione con ostaggi che si era risolta col suo ferimentoe l’uccisione del sequestratore. L’uomo tenta....Continua

I film in Homevideo...

Paradise Beach - Dentro l'incubo (Azione) Blu Ray (Universal Pictures)

Diretto dallo spagnolo Jaume-Collet Serra, noto soprattutto per una serie di action-thriller con Liam Neeson (Unknown – Senza identità, Non-Stop, Run all night – Una notte per sopravvivere, "The Shallows" rientra in quel filone di thriller survival e psicologici nei quali il protagonista è spesso intrappolato in un luogo isolato e in una situazione disperata. In questo caso il mix tra "Open Water" e "Lo Squalo" di Spielberg è piuttosto evidente anche se la tematica della lotta per la sopravvivenza come metafora di elaborazione del lutto porta....Continua

La battaglia degli imperi - Dragon Blade (Azione) Blu Ray (Koch Media)

In bilico tra le speculazioni del sottogenere del "What If?", autorevole branca della letteratura fantastica, e la cialtronaggine dell'"Outcast" di Nick Powell, nel quale i Templari Nicolas Cage e Hayden Christensen si ritrovavano a menar le mani nell'Impero di Mezzo, "Dragon Blade" si rivela un discreto prodotto commerciale, che riesce a ridare smalto a un Jackie Chan che ultimamente si era un po' smarrito. Fallita la svolta drammatica di "Shinjuku Incident" e "1911", nè l'atroce "Chinese Zodiac" nè "Police Story 2013" si erano....Continua

Equals (Fantascienza) Blu Ray (Koch Media)

Storia d'amore ambientata in un ideale mondo del futuro dove gli esseri umani sono stati geneticamente modificati e privati delle emozioni nel tentativo di proteggere la società dalla guerra e dall'instabilità motivata dai desideri e dalle passioni che hanno distrutto le generazioni precedenti. Ma il tentativo di sopprimere i sentimenti non va sempre a buon fine e in alcuni individui le emozioni riemergono. Il Collettivo definisce questa malattia la Switched-On Syndrom (Sindrome dell'accensione) o SOS. E quando una crisi sanitaria.....Continua

Ghostbusters (Avventura) Blu Ray (Universal Pictures)

Paul Feig dirige con piglio deciso questo nuovo "Ghostbusters" e lo fa in modo "diverso", "osando" qualcosa di inedito dal punto di vista del 'riavvio' cinematografico, ribaltando i 'generi' e virando ancor più vistosamente verso l'aspetto 'comedy'. Perso Harold Ramis nel 2014, sceneggiatore dei primi due capitoli, Reitman ha abbandonato la presa su un terzo episodio da lui saggiamente affidato a Feig e a Kate Dippold, con tutti i protagonisti del primo Ghostbusters ovviamente degnamente omaggiati. Dall'inizialmente titubante Bill....Continua

La foresta dei sogni (Drammatico) dvd

Gus Van Sant dirige Matthew McConaughey, Naomi Watts e Ken Watanabe in un film sul perdonare se stessi e sul modo in cui si considera la vita umana. Da un po’ di tempo ormai i rapporti tra Arthur Brennan e sua moglie sono difficili. Non manca giorno che non si rimproverino a vicenda gli errori commessi, rendendosi infelici. Un giorno Arthur decide di fare un viaggio in Giappone per “perdersi” nella foresta di Aokigahara, un luogo di contemplazione e di abbandono per molti individui. Mentre è lì incontra Takumi Nakamura....Continua

Scandalo a Parigi (Drammatico) dvd

Douglas Sirk è stato uno dei grandi registi della Hollywood Classica, realizzando alcuni tra i film più amati e considerati tutt’oggi. Ne sono un esempio “Magnifica ossessione” (1954) con Rock Hudson e “Lo specchio della vita” (1959) con Lana Turner. In “Scandalo a Parigi” – uscito nelle sale statunitensi il 19 luglio 1946 – si narra la storia del ladro conosciuto come Eugène François Vidoq, il quale - riuscito ad evadere di prigione col suo fedele compagno di ruberie Emile – progetta di sottrarre i gioielli della marchesa De Pierremont....Continua