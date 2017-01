Recensioni dvd

Primo trailer per il ritorno dell'iconica bambola assassina Chucky nel suo settimo film che promette di essere un regalo molto speciale per i fan di lunga data. In Cult of Chucky ritroveremo Andy, il bambino protagonista del classico originale datato 1988 "La bambola assassina", che....Continua Esordio brillante per il film distribuito da 20th Century Fox Italia Assassin’s Creed, ispirato alla famosa saga videoludica ed interpretato da Michael Fassbender e Marion Cotillard. Secondo i dati Cinetel, nel giorno d’uscita la pellicola ha incassato 722.117 euro e registrato oltre 102.133 presenza in sala....Continua Abbiamo deciso di farvi fare un tuffo nel passato fino ai mitici anni '80 che per il genere horror sono stati un periodo d'oro. E' proprio ai fi....continua

I film in anteprima....

Sleepless - Il Giustiziere (Thriller) Nelle sale dal 26 Gennaio 2017....

Cosa succede quando prendi uno degli action più celebrati, quantunque misconosciuti, degli ultimi anni e lo fondi con un’idea di genere che appartiene a un’altra epoca (Die Hard, anyone?)? Succede che ottieni Sleepless - Il giustiziere, remake di Nuit blanche, film d’azione francese del 2011 che viene spostato tra le vuote meraviglie desertiche di Las Vegas, con un protagonista tutt’altro che avulso a ruoli del genere, ossia Jamie Foxx. Il regista Baran bo Odar, approdato da queste parti presumibilmente grazie a Who Am I, rimane....Continua

Split (Horror) Nelle sale dal 26 Gennaio 2017....

Non spreca un primo piano mister Shyamalan. Il suo Split è una piacevole conferma e per capire fino a che punto gli ottimi segnali lanciati con The Visit fossero premonitori, vale la pena inoltrarsi in questo viaggio attraverso la mente di un uomo dalle ventitré distinte identità. Kevin (uno degli svariati nomi del personaggio di James McAvoy) e la dottoressa Fletcher stanno portando avanti un progetto che potrebbe cambiare davvero gli equilibri e che fa capo ad una semplice, all'apparenza innocente domanda: e se l'uomo fosse in procinto....Continua

Creepy (Thriller) Inedito....

Takakura Koichi, un detective che ha lasciato il lavoro dopo un evento traumatico per dedicarsi all’insegnamento, si trasferisce con sua moglie Yasuko in una nuova casa dove la donna comincia a tentare di allacciare i contatti con il vicinato. Tra questi c’è Nishino, un uomo dai comportamenti bizzarri, il quale attira subito il sospetto del detective… Koichi Takakura è un detective che ha rinunciato al proprio lavoro a causa di una situazione con ostaggi che si era risolta col suo ferimentoe l’uccisione del sequestratore. L’uomo tenta....Continua

I film in Homevideo...

Paradise Beach - Dentro l'incubo (Azione) Blu Ray (Universal Pictures)

Diretto dallo spagnolo Jaume-Collet Serra, noto soprattutto per una serie di action-thriller con Liam Neeson (Unknown – Senza identità, Non-Stop, Run all night – Una notte per sopravvivere, "The Shallows" rientra in quel filone di thriller survival e psicologici nei quali il protagonista è spesso intrappolato in un luogo isolato e in una situazione disperata. In questo caso il mix tra "Open Water" e "Lo Squalo" di Spielberg è piuttosto evidente anche se la tematica della lotta per la sopravvivenza come metafora di elaborazione del lutto porta....Continua

Viy - La maschera del demonio (Horror) Blu Ray (Koch Media)

Nel XVIII secolo un cartografo inglese attraversa i Carpazi per poter ridisegnare le mappe della Transilvania. Appena arrivato a destinazione l’uomo s’imbatte in un villaggio i cui abitanti sono spaventati dai demoni che invadono la zona. Una pellicola che rappresenta il secondo tentativo di remake internazionale dell’omonimo lavoro di uno dei maestri del cinema horror Italiano: Mario Bava, che nei ’60 esordì sul grande schermo con la trasposizione del racconto di Gogol riuscendo a catturarne l’anima gotica e il clima di terrore. In....Continua

Equals (Fantascienza) Blu Ray (Koch Media)

Storia d'amore ambientata in un ideale mondo del futuro dove gli esseri umani sono stati geneticamente modificati e privati delle emozioni nel tentativo di proteggere la società dalla guerra e dall'instabilità motivata dai desideri e dalle passioni che hanno distrutto le generazioni precedenti. Ma il tentativo di sopprimere i sentimenti non va sempre a buon fine e in alcuni individui le emozioni riemergono. Il Collettivo definisce questa malattia la Switched-On Syndrom (Sindrome dell'accensione) o SOS. E quando una crisi sanitaria.....Continua

Ghostbusters (Avventura) Blu Ray (Universal Pictures)

Paul Feig dirige con piglio deciso questo nuovo "Ghostbusters" e lo fa in modo "diverso", "osando" qualcosa di inedito dal punto di vista del 'riavvio' cinematografico, ribaltando i 'generi' e virando ancor più vistosamente verso l'aspetto 'comedy'. Perso Harold Ramis nel 2014, sceneggiatore dei primi due capitoli, Reitman ha abbandonato la presa su un terzo episodio da lui saggiamente affidato a Feig e a Kate Dippold, con tutti i protagonisti del primo Ghostbusters ovviamente degnamente omaggiati. Dall'inizialmente titubante Bill....Continua

Limitless (Fantascienza) dvd (Universal Pictures)

Brian Finch è un cittadino statunitense che, dopo aver assunto il farmaco sperimentale nootropo NZT, riesce a sfruttare le sue capacità neurali molto al di sopra della media, acquisendo una memoria e una capacità di comprensione e analisi sovrumane. Dopo averle sfruttate a proprio piacimento, l'FBI lo invita a collaborare con una squadra investigativa di New York per risolvere i casi più complessi. All'insaputa dei federali, nel frattempo Finch intrattiene però delle relazioni con il senatore Edward Morra, che gli fornisce un siero in grado di....Continua

Bates Motel - Quarta stagione (Thriller) dvd (Universal Pictures)

Cosa potrebbe succedere se Norman e Norma Bates fossero vissuti ai giorni nostri? Questo è il semplice quesito alla base della serie TV "Bates Motel": una specie di prequel al celeberrimo film di Alfred Hitchcock. Norma, madre di Norman Bates, compra un motel a White Pine Bay per ricominciare una nuova vita lontano da tutti per scappare insieme al figlio dopo la morte accidentale del marito. La prima cosa che viene in mente quanto si pensa al Bates Motel è il capolavoro di Alfred Hitchcock, Psyco, rilasciato al cinema nel 1960....Continua