Recensioni dvd

Split (Horror)

Non spreca un primo piano mister Shyamalan. Il suo Split è una piacevole conferma e per capire fino a che punto gli ottimi segnali lanciati con The Visit fossero premonitori, vale la pena inoltrarsi in questo viaggio attraverso la mente di un uomo dalle ventitré distinte identità. Kevin (uno degli svariati nomi del personaggio di James McAvoy) e la dottoressa Fletcher stanno portando avanti un progetto che potrebbe cambiare davvero gli equilibri e che fa capo ad una semplice, all'apparenza innocente domanda: e se l'uomo fosse in procinto....Continua

xXx - Il ritorno di Xander Cage (Azione)

Quando viene riesumata una saga dopo un po’ di tempo, quale che sia, sorgono ineludibili dubbi in capo alla necessità di un’azione del genere. xXx 2: The Next Level ha la bellezza di dodici anni e questo sequel, una co-produzione cinese-americana, è affidato a D.J. Caruso, uno che da Disturbia in avanti, tolta la parentesi The Disappointments Room, ha sempre portato a casa risultati interessanti quanto al botteghino. Unito al cast, che, oltre all’immancabile Vin Diesel, colleziona pure nomi come Donnie Yen (Ip Man) e Tony Jaa (Ong-B....Continua

Arrival (Fantascienza)

In cielo appaiono delle strane piattaforme la cui provenienza è ignota. Immobili, sospese in aria, non si ha idea di quali siano le loro intenzioni. Ecco, in termini narrativi Arrival fa leva su una semplice domanda: quali sono le vostre intenzioni? Non come avviene grossomodo con tutti i film incentrati sul contatto uomo-alieni, bensì letteralmente: la seconda persona plurale presuppone infatti lo stabilire una comunicazione. Il film di Denis Villeneuve riprende infatti stilemi della fantascienza classica, senza "inventare nulla" come si diceva....Continua

Collateral Beauty (Drammatico)

Howard (Will Smith) è un pubblicitario di successo che, insieme a Whit (Edward Norton), Claire (Kate Winslet) e Simon (Michael Pena), ha fondato una grossa agenzia operante nel settore. Collateral Beauty parte alla carica con questo discorso motivazionale, che ci parla di come il team sia importante, la base di ogni degno traguardo. Tre anni dopo il mondo di Howard però si capovolge: la perdita della figlia lo ha stravolto a tal punto che ha perso interesse per tutto, specie per la bella realtà che ha fondato. Scrive lettere alla Morte, all’Amore....Continua

Assassin's Creed (Azione)

Squadra che vince non si cambia, avranno pensato in casa 20th Century Fox quando hanno deciso di portare in sala Assassin's Creed, pseudo trasposizione cinematografica dell'omonima serie videoludica che solo in Italia ha venduto quasi 4 milioni di pezzi. Un anno dopo Macbeth, infatti, il regista Justin Kurzel ha ritrovato Michael Fassbender e Marion Cotillard negli abiti dei due protagonisti, oltre al compositore Jed Kurzel, allo sceneggiatore Michael Lesslie e al direttore della fotografia Adam Arkapaw. Aggiunti 125 milioni di dollari....Continua

Le Stagioni di Louise (Animazione)

Arriva il 22 dicembre sul grande schermo un’opera intimista, delicata e riflessiva.

“Le stagioni di Louise”, film d’animazione diretto da Jean-François Laguionie, è un film adulto da spiegare ai più piccoli, che segue l’avventura – a tratti surreale – della non più giovane Louise. L’anziana Louise trascorre l’estate nella località balneare di Beligen, ma quando l’ultimo treno della stagione parte, si ritroverà sola in una città deserta ad attendere che qualcuno la venga a prendere. I giorni passano e Louise decide di costruirsi....Continua

Il medico di campagna (Commedia)

François Cluzet è il medico di campagna nel film di Thomas Lilti, un medico sul quale poter contare in ogni momento, che ci tiene ai propri pazienti, dimostrando di avere un’umanità fuori dal comune nel suo ambiente lavorativo. Jean-Pierre scopre di essere malato e deve iniziare un ciclo di chemio. Il suo collega gli suggerisce di diminuire la mole di lavoro e prendere un assistente che lo aiuti con i pazienti. A Jean-Pierre questa soluzione non piace, lui vuole continuare ad occuparsi dei suoi pazienti da solo come ha sempre fatto....Continua

Oceania (Animazione)

Con “Oceania” la Walt Disney si arricchisce di una paladina che vuol salvare il suo popolo da un’incombente disastro ecologico. Vaiana è la figlia sedicenne del capo dell’isola di Motu Nui, con lo sguardo perso nell’oceano. Lei vorrebbe navigare per il mondo, vedere cosa c’è oltre la barriera d’acqua invalicabile, ma il padre non vuole che venga oltrepassata perché pericolosa. Quando le reti dei pescatori rientrano vuote a riva ein nessun angolo dell’isola si trova più pesce, spinta dalla nonna, Vaiana decide di mettersi in viaggio....Continua

A Rogue one: A Star Wars story (Fantascienza)

Sul pianeta Lah'mu l’ingegnere Galen Erso viene rapito dall’Impero per portare a termine la creazione della più terribile arma di distruzione della galassia: ‘La morte nera’. Il direttore imperiale Krennic, dopo aver assassinato la moglie di Galen, rapisce l’uomo disinteressandosi di sua figlia Jyn, successivamente salvata dal ribelle Saw Gerrera. Dopo molti anni Jyn cercherà di liberare suo padre il quale nel frattempo avrà approntato una falla all’interno dell’arma da lui progettata. Una falla che per l’impero potrebbe risultare fatale....Continua

La festa prima delle feste (Commedia)

Commedia natalizia in esuberante stile americano: dal 7 dicembre arriva al cinema La festa prima delle feste, di Josh Gordon e Will Speck, con Jason Bateman e Jennifer Aniston che tornano a recitare insieme dopo Come ammazzare il capo e vivere felici, Olivia Munn, T.J Miller, Kate McKinnon, Jamie Chung e il divertentissimo Rob Corddry. Si dice spesso “parenti serpenti”: questo è ciò che sono Clay e Carol, due fratelli completamente diversi uno dall'altra. Lui è un buono, seppure ingenuo e un po' immaturo, mentre lei....Continua