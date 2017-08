Coming Soon

Warner Bros. ha reso disponibile un nuovo trailer di Blade Runner 2049 che si concentra maggiormente sul Rick Deckard di Harrison Ford che a quanto riferito non apparirà nel film fino al terzo atto. Il trailer è accompagnato dal sintetizzatore di Johann Joha....Continua Universal Pictures ha reso disponibile un primo trailer del thriller L'uomo di neve, diretto dal regista Tomas Alfredson (Lasciami Entrare - Let the Right One In, La Talpa), basato sul bestseller di Jo Nesbø e in arrivo nei cinema italiani il 12 Ottobre....Continua

Da non perdere....

Dunkirk (Bellico)

Il ticchettio di un orologio. Battiti di cuore. Ancora una volta il primo nemico, quello più arduo da contrastare, per Christopher Nolan non sta fuori. Men che meno quando al centro vi è la sopravvivenza, che è sempre una lotta contro sé stessi prima che contro agenti esterni di qualsiasi natura. In Dunkirk la minaccia non entra quasi mai nell’inquadratura, e quel po’ che ci è dato di scorgere è nulla rispetto all’interesse che il regista britannico mostra per i minacciati; c’era insomma già tutto in quel primo trailer, un folto gruppo di soldati assiepati....Continua

Spider – Man: Homecoming (Azione)

L’ingegner Adrian Toomes è tagliato fuori dall’appalto per lo smaltimento rifiuti provocati dai combattimenti degli Avangers. Toomes è allontanato a causa dell’arrivo delle Starks Industries e per questo decide di impiegare le proprie conoscenze per trafficare in armi. Nel frattempo il quindicenne Peter Parker rimane in attesa della sua prima missione come membro degli Avangers vivendo la sua vita fra le lezioni scolastiche e i pensieri per la sua compagna di scuola Liz. Il terzo reboot, o quarto includendo le primissime uscite....Continua

Zero Bagget (Documentario)

Un giovane tecnico e cameraman Fiorentino e con la smodata passione per il cinema di qualunque ordine, genere e (de)grado, non trovando sovvenzioni per la sua nuova pellicola s'interroga sullo stato nel quale versa la settima arte di casa nostra. Per farlo riprende e intervista chiunque gli capiti a tiro: dai membri della sua famiglia, nel corso di cene e incontri, ai colleghi di lavoro della TV locale ove lavora da molto tempo con un contratto rigorosamente precario. Da coloro che con lui sono impegnati nelle scorribande di celluloide fatte di....Continua

Le uscite Homevideo...

Non bussate a quella porta (Horror) Blu Ray (Koch Media)

Un'inquietante leggenda urbana sembra trovare conferme in una casa abbandonata presumibilmente abitata da una vendicativa strega, che rapisce bambini. Quando vi entra una notte, la tormentata adolescente Chloe non ha idea dell'orrore che scatenerà. In fuga dalla madre, una tossicodipendente che ha stravolto la sua vita per divenire una famosa artista, Chloe dovrà imparare a fidarsi della donna per difendersi e sopravvivere.... Partendo dalla considerazione che la storia non'è particolarmente originale e si addentra in meandri battuti...Continua

Kong: Skull Island (Avventura) Blu Ray (Warner Home Video)

Un gruppo di scienziati, soldati ed esploratori si avventura nelle profondità di una mitica e sperduta isola del Pacifico, tanto pericolosa quanto affascinante. Al di là di ogni loro aspettativa, la squadra procede inconsapevole di entrare nel dominio del potente Kong, innescando la battaglia finale tra uomo e natura. Nel momento in cui la loro missione di scoperta diventa una lotta per la sopravvivenza, dovranno combattere per sfuggire da un Paradiso primordiale dove gli uomini non sono contemplati. Grande ritorno nei cinema dell'iconico...Continua

The Great Wall (Azione) Blu Ray (Universal Pictures)

Inseguiti da una tribù ostile William Garin e Pero Tovar, mercenari di tutte le guerre, trovano rifugio nelle fortificazioni della Grande Muraglia, dove l'Ordine Senza Nome protegge il paese da una terribile minaccia. Ogni 60 anni i Taotie, voraci teratomorfi guidati dalla loro Regina, assaltano le mura allo scopo di sciamare come un'orda famelica nelle terre dell'Impero di Mezzo. Arduo ravvisare anche le più flebili tracce del cinema di Zhang Yimou in questo "The Great Wall", ipertrofica coproduzione sino-americana da 150 milioni di dollari...Continua

Resident Evil:The Final Chapter (Horror) Blu Ray (Universal Pictures)

A seguito degli eventi accaduti in Resident Evil Retribution, l'umanità è ridotta ai minimi termini dopo che Alice è stata tradita da Wesker a Washington D.C. Come unica sopravvissuta del gruppo che avrebbe dovuto combattere le orde di non morti, dovrà fare ritorno nel luogo in cui l'incubo ha avuto inizio - a Raccoon City, dove la Umbrella Corporation sta radunando le sue sforze per sferrare un colpo fatale contro gli unici superstiti all'Apocalisse. In una lotta contro il tempo, Alice si unirà agli amici di una volta e, grazie a una nuova improbabile...Continua

The Darkness (Horror) dvd (Universal Pictures)

I Taylor rientrano da una vacanza nel Gran Canyon. Il figlio più piccolo porta con sé dei sassi trovati in una delle caverne un tempo usata per la venerazione degli spiriti da parte delle prime civiltà di indiani d'America. I sassi finiranno però per trasformare la casa dei Taylor in un posto inquietante, luogo di eventi soprannaturali e sempre più inspiegabili.... Tra gli 'Echi mortali' di case infestate dagli spiriti ed i 'Dark Skies' di un'adduzione aliena formato famiglia, il plot di questo quarto lungometraggio del regista Australiano Greg McLean...Continua

Omicidio all'Italiana (Commedia) dvd (Warner Home Video)

Il film del regista Marcello Macchia è ambientato ad Acitrullo, paesino abruzzese in provincia di Campobasso, costituito da una popolazione di appena 16 abitanti e con un'età media superiore i 60 anni. Il sindaco Piero Peluria e suo fratello sono scoraggiati in quanto in tale paese non succede mai niente, finché la nobildonna, contessa Martiro in Cazzati non si strozza mentre è intenta ad assaggiare un dolce. Questa drammatica situazione spinge il sindaco all'idea di accentuare la causa della morte della donna, facendola...Continua

Dersu Uzala – Il piccolo uomo delle grandi pianure (Azione) Blu Ray (CG Entertainment)

Uno dei capolavori di Akira Kurosawa, “Dersu Uzala”, è disponibile in Dvd e Blu-ray, distribuito da CG Entertainment. Un gruppo di soldati, guidati dal Capitano Arsienev, è impegnato in una spedizione per fare delle rilevazioni topografiche nell’Ussuri. Una sera, durante il loro bivacco, i soldati scorgono tra le fronde Dersu, un cacciatore e conoscitore di quelle terre, originario di una popolazione della Siberia Centrale. Il Capitano gli chiede di far loro da guida. Il mattino dopo il gruppo si rimette in marcia con Dersu in testa....Continua

Red State (Horror) Blu Ray (Kock Media)

Kevin Smith è un regista poliedrico. Conosciuto soprattutto per la commedia cult “Clerks” (1994), col passare del tempo ha sviluppato un’attitudine legata al cinema horror indipendente, rappresentata da questo “Red State” e dal successivo “Tusk” (2014), film quest’ultimo dalle tematiche grottesche di taglio weird. In “Red State” viene trattato uno degli argomenti più controversi della società americana, quello della religione, un aspetto che Smith aveva affrontato con altre modalità nel suo provocatorio e irriverente “Dogma” del 1999- Nella profonda pr...Continua