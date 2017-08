I fantastici anni 50!

La vendetta di Frankenstein (1958) [Recensione di Francesca Caruso] (Horror) Voto 7,5 Incisivo dvd

“La vendetta di Frankenstein” (The Revenge of Frankenstein, 1958) è il sequel de “La maschera di Frankenstein”, diretto sempre da Terence Fisher. A vestire i panni del Barone Victor Frankenstein c’è nuovamente Peter Cushing, in quelli del nuovo mostro c’è invece Michael Gwynn. La storia inizia nel momento in cui Fisher la conclude nel precedente film, con il Barone in prossimità della ghigliottina, condannato per omicidio. Lo storpio Karl lo salva....>>>

Distruggete Frankenstein (1969) [Recensione di Francesca Caruso] (Horror) Voto 7,5 Evolutivo dvd

“Distruggete Frankenstein” (Frankenstein Must Be Destroyed, 1969) è il quarto film – quinto della serie prodotta dalla Hammer Film Production - diretto da Terence Fisher. È ora disponibile in Dvd, distribuito dalla Sinister Film e Cecchi Gori Home Video. Il Barone Victor Frankenstein si stabilisce sotto mentite spoglie nella pensione di Anna Spengler. Dopo aver carpito - da un colloquio privato tra Anna e il suo fidanzato, il dott. Karl Host - che quest’ultimo sottrae....>>>

Ricerche diaboliche (1958) [Recensione di Francesca Caruso] (Fantascienza) Voto 7 Sottovalutato dvd

Ricerche diaboliche è l’ultimo fanta-horror diretto dal grande Jack Arnold, che poi si dedicherà agli altri generi cinematografici e alle serie tv. Non amato particolarmente dallo stesso regista, che - in un’intervista a Mark McGee nel 1979 - ammette di averlo girato per far contento l’amico Joe Gershenson, capo del settore musicale della Universal. “Ho provato a prendere una brutta sceneggiatura e farla sembrare buona” ha spiegato. E ci è riuscito. “Ricerche....>>>

Il mostro della laguna nera (1955) [Recensione di Francesca Caruso] (Fantascienza) Voto 7 Originale dvd

Diretto dall’indiscusso talento di Jack Arnold “Il mostro della laguna nera” (Creature from the Black Lagoon, 1954) è uno dei più celebri fanta-horror degli anni ’50, distribuito in Dvd dalla Universal Pictures. Primo di una trilogia - che comprende “La vendetta del mostro” e Il terrore sul mondo” – questa pellicola ha marchiato a fuoco l’immaginario collettivo presentando uno dei più temibili mostri che il cinema ha saputo raccontare. Durante una spedizione lu...>>>