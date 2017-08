I film nelle sale

Parliamo delle mie donne (Commedia)

Quarantaquattresimo film dell’ottantenne Lolouch, giunge oggi in Italia con un ritardo di 3 anni e dopo la realizzazione di ben altre due pellicole. Un suo film in uscita è sempre un piccolo evento, anche se è da Uomini & donne - Istruzioni per l'uso che non realizza un film del tutto convincente. Ma è un regista che ha del vero talento, tipico della vecchia scuola del secolo scorso e riesce a catturare quasi sempre l’interesse dello spettatore, anche se appartiene a un pubblico più che maturo. Parliamo delle mie donne è un film su....Continua

Io Danzerò (Drammatico)

Loie Fuller, giovane donna che vive col padre nelle campagne americane ai primi del novecento, sogna di diventare un’artista. Alla morte del padre si reca a New York in cerca della madre, la quale vive in un convitto di stampo religioso. Presto la giovane scopre in se la passione della danza, impronta un suo personale spettacolo con vesti di seta in cui si avvolge e con cui mima il volo di una farfalla e va a Parigi col sogno di ballare all’Operà. Metà biopic e metà melodramma La Danseuse racchiude, prima ancora che una storia....Continua

Una doppia verità (Thriller)

Mike Lassiter (Gabriel Basso), ragazzo adolescente, uccide il padre violento (James Belushi). Un caso facile, un colpevole già scritto per tutti, ma non per l’ostinato avvocato difensore Richard Ramsey (Keanu Reeves), che ha promesso alla madre (Renée Zellweger) di scagionare suo figlio. Dopo l’omicidio il giovane Mike decide di trincerarsi in un silenzio ostinato, non rispondendo ad alcuna domanda, dopo aver detto in prima battuta “andava fatto tanto tempo fa”. Un’apparente ammissione di colpa che non convince però Ramsey....Continua

La Mummia (Azione)

Il film di Alex Kurtzman inaugura il Dark Universe prodotto dalla Universal Pictures, su idea dello stesso regista, che ha lo scopo di rilanciare e rendere contemporanei i classici mostri della major americana. Questo primo film va da introduzione a quello che si svilupperà nei prossimi anni, sempre che il botteghino lo permetta, e parte proprio con una nuova rilettura della Mummia per ambientarla ai giorni nostri, partendo come normale che sia dagli Egizi. Dopo un prologo ambientato a Londra che racconta la sensazionale scoperta....Continua

Sognare è Vivere (Drammatico)

Nel 2002, lo scrittore israeliano Amos Oz, ha scritto il bel libro autobiografico Una storia di amore e di tenebra ( pubblicato in Italia da Feltrinelli ), diventando ben presto un best- seller internazionale, in cui racconta in modo non proprio lineare la storia della sua famiglia ai tempi della nascita dello stato di Israele, attraverso anche la guerra di indipendenza, gli attacchi terroristici, la perdita violenta di persone care e la vita nei kibbutz. Ma soprattutto c’è un’affettuosa, drammatica e tenera descrizione della madre, del suo modo di essere....Continua

Wonder Woman (Azione)

Spesso aspramente criticata se confrontata alla storica rivale Marvel, la DC Comics ha comunque fatto suo un invidiabile primato con l'imminente Wonder Woman, prima storica supereroina dei fumetti ad avere un lungometraggio interamente dedicato. I rivali faranno altrettanto solo nel 2019 con Captain Marvel, interpretata da Brie Larson, mentre in casa Warner hanno giocato d'anticipo con la bellissima Gal Gadot, ex modella israeliana già presentata negli abiti di Diana Prince nello sbertucciato Batman v Superman. Giudizi negativi....Continua

Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar (Avventura)

Certo facile non dev’essere stata la produzione di questo quinto, controverso, capitolo di una delle saghe più redditizie di Casa Disney, iniziata nel 2003 grazie a Gore Verbinski, regista della prima trilogia e che riuscì a revisionare il cinema piratesco dato ormai per morto da tempo e riletto in una chiave post-moderna che, tra estimatori e riluttanti, si è protratta fino al 2007 per tre capitoli che nel complesso hanno guadagnato oltre 2 miliardi e 600 milioni di dollari, chiudendo degnamente una saga sempre più stratificata e surreale....Continua

47 Metri (Thriller)

Dopo essere stata brutalmente lasciata dal fidanzato in quanto troppo noiosa Lisa (Mandy Moore) decide di dimostrare a lui e a se stessa di essere, invece, una tipa molto “ganza”. A darle man forte c’è sua sorella Kate (Clare Holt), che ha rimpiazzato l’odioso ex, per accompagnare Lisa in una vacanza in Messico già prenotata. Una location perfetta per darsi alla pazza gioia e concedersi qualche colpo di testa. Come, per esempio, accettare l’invito di due perfetti, ma molto carini, sconosciuti ad avventurarsi in un’improvvisata immersione....Continua

The Dinner (Thriller)

Paul (Steve Coogan) alla cena col fratello Stan (Richard Gere) proprio non vuole andare; non ne vede la ragione, e poi già sa che sarà difficile arrivare indenne alla fine. Il romanzo di Herman Koch lo aveva già trasposto Ivan Cotroneo: ora ci pensa Oren Moverman a portare entro i confini statunitensi questa storia intergenerazionale che si svolge pressoché interamente in interni. Una cena che cambia la vita di due famiglie, il cui disfacimento prende forma sotto gli occhi dello spettatore, sebbene si tratti semplicemente della manifestazione....Continua

7 Minuti dopo la Mezzanotte (Fantasy)

3 film in 10 anni con 21 Goya vinti (3 dei quali per la regia), botteghini sbancati ed Hollywood che gli ha finalmente spalancato le porte affidandogli il colossale sequel di Jurassic World. Prima di prendere l'aereo per Los Angeles, però, il 41enne Juan Antonio Bayona, regista di The Orphanage e The Impossible, ha concluso la sua personale trilogia sul rapporto madre-figlio con l'attesa trasposizione cinematografica di A Monsters Calls, romanzo per ragazzi scritto da Patrick Ness nel 2011. Edito in Italia da Mondadori con il titolo 'Sette minuti dopo....Continua