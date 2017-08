Cinema e Curiosità

Tante curiosità sul mondo del cinema!

Sezione di cinemalia che raccoglie tantissime curiosità dal mondo del Cinema, troverete sempre nuove cose interessanti e particolari da leggere con attenzione....Segue

Le frasi celebri al Cinema

Le mitiche frasi cult tratte dai film che hanno fatto la storia del cinema!

"Io ne ho viste di cose che voi umani non immaginereste mai... navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione... e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser...e tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime nella pioggia. E' tempo di morire...."

Questa frase ce la ricordiamo tutti vero?e anche il film immagino?....

Una rassegna di frasi celebri tratte da tanti importanti film, ordinate in ordine alfabetico. Segue

Il Cinema Asiatico

Speciale Cinema in diretta dall'Asia [Di Anna Maria Pelella]

L’obiettivo di queste note sul cinema asiatico è quello di richiamare l’attenzione su un territorio da noi ancora poco conosciuto, ma che nasconde dei gioielli di cinematografia da non mancare assolutamente. Suddividerò il lavoro per nazionalità, privilegiando gli autori di maggior spessore, con un occhio anche alla produzione di genere....Continua



